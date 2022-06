La cantante francese Louane choc: «Intossicata con droga dello stupro». Cosa le è accaduto (Di martedì 14 giugno 2022) La cantante e attrice francese Louane, nota anche per il ruolo di protagonista ne “La famiglia Bélier” – ha sporto denuncia perché sospetta di essere stata Intossicata con GHB, la cosiddetta “droga dello stupro” in un bar di Montmartre, nel XVIIImo arrondissement di Parigi, dove si era fermata per bere qualCosa con un’amica. Secondo quanto confermato da Bfmtv, un’inchiesta è stata aperta dalla procura della capitale dopo la denuncia della giovane. Citando fonti della polizia, il quotidiano “Le Parisien” riporta che la ragazza ha sofferto di vertigini, nausee e vomito dopo aver preso una consumazione ed ha avuto difficoltà a tornare a casa. Una volta rientrata, ha chiamato un medico che ha avanzato il sospetto di un’intossicazione da GHB e le ha ... Leggi su blog.libero (Di martedì 14 giugno 2022) Lae attrice, nota anche per il ruolo di protagonista ne “La famiglia Bélier” – ha sporto denuncia perché sospetta di essere statacon GHB, la cosiddetta “” in un bar di Montmartre, nel XVIIImo arrondissement di Parigi, dove si era fermata per bere qualcon un’amica. Secondo quanto confermato da Bfmtv, un’inchiesta è stata aperta dalla procura della capitale dopo la denuncia della giovane. Citando fonti della polizia, il quotidiano “Le Parisien” riporta che la ragazza ha sofferto di vertigini, nausee e vomito dopo aver preso una consumazione ed ha avuto difficoltà a tornare a casa. Una volta rientrata, ha chiamato un medico che ha avanzato il sospetto di un’intossicazione da GHB e le ha ...

