Italia umiliata: la Germania ne fa cinque (Di martedì 14 giugno 2022) L'Italia di Mancini perde 5-2 in casa della Germania nel quarto turno di Nations League, azzurri umiliati. I tedeschi hanno passeggiato contro la giovane Nazionale di Roberto Mancini apparsa quasi del tutto inconsistente in attacco, come da un po' di tempo a questa parte. Gli azzurri fanno una fatica estrema a trovare la via del gol, ma anche a produrre gioco. La Germania dopo quattro pareggi consecutivi, invece, è apparsa fluida ed ha affondato spesso il colpo. Il risultato poteva essere anche più rotondo. I tedeschi riescono a rifilare cinque gol all'Italia, grazie alle reti di Kmmich e Gundogan nel primo tempo, poi nella ripresa Muller, e la doppietta di Werner (una su mega indecisione di Donnarumma) chiudono la partita. Gli azzurri riescono a tirare fuori un minimo di orgoglio ed a salvare in ...

