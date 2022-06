Incidente a Roma, scontro furgone-scooter: gravissimo centauro (Di martedì 14 giugno 2022) Ancora un Incidente a Roma, ancora un centauro trasportato in condizioni gravissime in ospedale. Questa mattina, intorno alle 11, in zona Prati Fiscali un furgoncino e uno scooter, per cause ancora tutte da accertare, si sono scontrati. E nell’impatto violento un uomo è rimasto ferito. Terribile Incidente frontale: morta 48enne di Ardea e il suo cane, gravissimo 49enne La dinamica dell’Incidente di oggi in zona Prati Fiscali A scontrarsi questa mattina in via dei prati Fiscali, all’altezza di Via Val d’Ala, un furgone, un Fiat Ducato condotto da un uomo italiano, e uno scooter, un Piaggio Beverly. Ad avere la peggio, purtroppo, il conducente del motoveicolo, che è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Sandro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 giugno 2022) Ancora un, ancora untrasportato in condizioni gravissime in ospedale. Questa mattina, intorno alle 11, in zona Prati Fiscali un furgoncino e uno, per cause ancora tutte da accertare, si sono scontrati. E nell’impatto violento un uomo è rimasto ferito. Terribilefrontale: morta 48enne di Ardea e il suo cane,49enne La dinamica dell’di oggi in zona Prati Fiscali A scontrarsi questa mattina in via dei prati Fiscali, all’altezza di Via Val d’Ala, un, un Fiat Ducato condotto da un uomo italiano, e uno, un Piaggio Beverly. Ad avere la peggio, purtroppo, il conducente del motoveicolo, che è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Sandro ...

CorriereCitta : Incidente a Roma, scontro furgone-scooter: gravissimo centauro - LuceverdeRoma : ???#Roma #incidente - Viale Opita Oppio ??????Rallentamenti Via Marco Decumio #Luceverde #Lazio - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: incidente RISOLTO al km 402 tra Valdichiana e Chiusi #viabiliTOS - TuttoSuRoma : RT @LuceverdeRoma: ???#Roma #incidente - Via Nomentana ??????Rallentamenti altezza Via Poggio Fiorito #Luceverde #Lazio - romaatac1 : ?? #BusRoma #Roma #RomaNord #RomaTPL ??A causa di un incidente la linea #autobus226 prosegue su via Cassia Nuova. -