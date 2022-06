«Il progetto P38 è finito» | si è sciolta la band indagata per apologia delle Brigate rosse

Leggi su open.online

(Di martedì 14 giugno 2022) «IlP38 è giunto al termine». Con queste parole laP38 annuncia il suo ritiro dalla scena musicale attraverso un post Instagram. Nota per essere finita nel mirino della procura di Torino per alcuni testicanzoni con riferimenti alle, laè stata più volte al centro di polemiche. Se la prendono con il «tribunale dei magistrati e quello dei giornalisti» e con i reparti della Digos, i quali gli tengono sotto controllo vita personale, telefoni, case e familiari. Ma non solo, spiegano che gli sono saltati oltre 10 concerti in programma, «a volte per volontà degli organizzatori, a volte per motivi di forza maggiore che vi lasciamo immaginare» e, aggiungono, che tutto lo staff «si è fatto da parte per timore di ripercussioni legali». La pagina della ...