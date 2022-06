Guendalina Tavassi senza freni | Rissa dopo la DIRETTA | è finita malissimo

(Di martedì 14 giugno 2022) L’incontenibilesbottalade “L’Isola dei Famosi”, attacco in piena regolale frecciatine alla rivale. l’influencer(fonte instagram)L’influencersi è rivelata la naufraga più esplosiva dell’ultima edizione del survival game per antonomasia. L’esuberante romana è approdata nel reality in coppia con il fratello Edoardo, personaggio tutt’ora in pole-position per la finale dello show.stessa possedeva molte chance di finire nella rosa dei finalisti, considerata addirittura la potenziale vincitrice. L’annuncio del prolungamento del reality sino al 27 giugno ha fatto vacillare la volontà della frizzante isolana, che ha infine scelto di ...

Anche, dallo studio, ha espresso il suo sostegno all'attore: " Penso che Nicolas si è sempre esposto e ha sempre detto le cose in faccia invece Nick è sempre stato zitto e non è ...Ascolta questo articolo Durante la diretta de 'L'Isola dei Famosi' , andata in onda ieri lunedì 13 giugno in prima serata su Canale 5 , ci sono stati momenti di tensione trae Lory Del Santo . Appena l'ex naufraga ha raggiunto lo studio del programma condotto da Ilary Blasi è stata immediatamente accusata dalladi non averla nemmeno salutata. ... Guendalina Tavassi derubata in stazione 'Hanno preso tutto'/ 'Voglio che morite presto!' Ma è successo anche qualcosa che non è andato in onda. A raccontare tutto è stata Guendalina Tavassi. Infatti durante la pubblicità le due ex naufraghe hanno discusso animatamente e sono volate parole ...La lite iniziata nello studio de "L'Isola dei Famosi" non si è fermato davanti alle telecamere, ma è continuato anche durante la pausa pubblicitaria: ecco cosa è successo a telecamere spente ...