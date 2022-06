Graziani | «Pulivo le mie scarpe da solo e ci parlavo | «Non fate scherzi | non tradite…»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 14 giugno 2022) Su Il Giornale, Toni Damascelli intervista Francesco. Oggi, 40 anni fa, l’esordio al Mundial ’82 contro la Polonia. «Dividevo la camera con Antognoni, lui si addormentava prima di me e io lo scuotevo: “Giancà, quando ci hai la palla guarda me, amico mio dammela giusta, come in campionato”» Il passatempo delle serate in ritiro era il gioco a carte, una specie di briscola. «Giocavamo a bestia. Eravamo cinque o sei, Antognoni, Giovanni Galli, Bruno Conti, Dossena, Vierchowod. Mettevamo cinquemila lire a testa. In quanto a fortuna Galli era in vantaggio su tutti». A Bearzot, però, la pratica non piaceva. «Non gradiva, ci rimproverava perché giravano i soldi, erano pochi, un simbolo ma lui non voleva che il gioco si trasformasse in azzardo e in contesa».racconta un rito scaramantico prima delle partite. «Non volevo che le mie ...