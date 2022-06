Gf Vip 7, un ex Vippone si candida come opinionista: “I concorrenti tremerebbero se sapessero della mia presenza, conosco i loro segreti” (Di martedì 14 giugno 2022) Mancano ormai poco più di tre mesi alla prossima edizione del Gf Vip, che sarà condotta per il terzo anno consecutivo da Alfonso Signorini. Nelle ultime settimane sono trapelati diversi rumor sui probabili concorrenti, sebbene non sia ancora arrivata nessuna conferma ufficiale né dalla produzione, né dai diretti interessati. Ancora riserbo più assoluto circa i personaggi che andranno ad affiancare il conduttore nelle vesti di opinionisti. Dopo l’addio di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, erano stati fatto il nome di Katia Ricciarelli, smentito dallo stesso giornalista e di Amanda Lear. Chi commenterà dunque i fatti e i misfatti dei prossimi vipponi? Di recente, secondo quanto riportato da Blogtivvu.com, un concorrente dell’edizione del Gf Vip 6 si è candidato come opinionista: Biagio D’Anelli! Dopo aver varcato la ... Leggi su isaechia (Di martedì 14 giugno 2022) Mancano ormai poco più di tre mesi alla prossima edizione del Gf Vip, che sarà condotta per il terzo anno consecutivo da Alfonso Signorini. Nelle ultime settimane sono trapelati diversi rumor sui probabili, sebbene non sia ancora arrivata nessuna conferma ufficiale né dalla produzione, né dai diretti interessati. Ancora riserbo più assoluto circa i personaggi che andranno ad affiancare il conduttore nelle vesti di opinionisti. Dopo l’addio di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, erano stati fatto il nome di Katia Ricciarelli, smentito dallo stesso giornalista e di Amanda Lear. Chi commenterà dunque i fatti e i misfatti dei prossimi vipponi? Di recente, secondo quanto riportato da Blogtivvu.com, un concorrente dell’edizione del Gf Vip 6 si èto: Biagio D’Anelli! Dopo aver varcato la ...

