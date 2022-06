Elezioni, gli auguri dell’Us Acli ai sindaci eletti nel Sannio (Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto “Formulo a tutti i sindaci eletti alle ultime Elezioni amministrative, un augurio di buon lavoro. C’è tanto lavoro da fare, soprattutto in questo momento storico di ripresa dopo la pandemia – scrive Alessandro Pepe, Presidente US Acli Benevento -. E’ importante scendere nuovamente in strada, nei campi, in palestra e solo con un’Amministrazione forte e pronta a mettere in campo tutte le risorse necessarie per soccombere all’abbandono dell’esercizio fisico può salvarci da inevitabili e catastrofiche conseguenze per le generazioni attuali e future. Come Us Acli Benevento – conclude Pepe – siamo pronti a collaborare con i sindaci e le loro amministrazioni che hanno un piano chiaro e determinato per avviare un percorso di vita insieme. Ad ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto “Formulo a tutti ialle ultimeamministrative, uno di buon lavoro. C’è tanto lavoro da fare, soprattutto in questo momento storico di ripresa dopo la pandemia – scrive Alessandro Pepe, Presidente USBenevento -. E’ importante scendere nuovamente in strada, nei campi, in palestra e solo con un’Amministrazione forte e pronta a mettere in campo tutte le risorse necessarie per soccombere all’abbandono dell’esercizio fisico può salvarci da inevitabili e catastrofiche conseguenze per le generazioni attuali e future. Come UsBenevento – conclude Pepe – siamo pronti a collaborare con ie le loro amministrazioni che hanno un piano chiaro e determinato per avviare un percorso di vita insieme. Ad ...

