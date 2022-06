Disastrosa comunicazione della Ssc Napoli, l’hashtag #A16 diventa virale (Di martedì 14 giugno 2022) La Disastrosa comunicazione della Ssc Napoli, La popolarità dell’hashtag #A16 segna la spaccatura tra società e tifosi. Disastrosa la comunicazione della Ssc Napoli: Dovrebbe essere Davide, ma finge di essere Golia. A differenza di un’opinione largamente diffusa, non credo che il Napoli faccia tutto bene eccetto la comunicazione. La mancata crescita strutturale, l’assenza di un progetto importante per le giovanili. Il disimpegno nel mercato di gennaio nei due anni in cui siamo stati campioni d’inverno. Sono solo alcuni degli elementi che il club avrebbe potuto a mio avviso gestire meglio, invece che limitarsi a un modello di business troppo sbilanciato sul player trading e sui premi ... Leggi su napolipiu (Di martedì 14 giugno 2022) LaSsc, La popolarità delsegna la spaccatura tra società e tifosi.laSsc: Dovrebbe essere Davide, ma finge di essere Golia. A differenza di un’opinione largamente diffusa, non credo che ilfaccia tutto bene eccetto la. La mancata crescita strutturale, l’assenza di un progetto importante per le giovanili. Il disimpegno nel mercato di gennaio nei due anni in cui siamo stati campioni d’inverno. Sono solo alcuni degli elementi che il club avrebbe potuto a mio avviso gestire meglio, invece che limitarsi a un modello di business troppo sbilanciato sul player trading e sui premi ...

napolipiucom : Disastrosa comunicazione della Ssc Napoli, l'hashtag #A16 diventa virale #A16 #DeLaurentiis #napoli… - LMAZZINGHI : @borghi_claudio E soprattutto con una comunicazione così disastrosa…. Non è che per caso si voglia invitare il cava… - edzenon1 : @DaRonz82 Inconcepibili in finale scudetto tutti quei posti vuoti nella tribuna fronte telecamere. Immagine disastr… -