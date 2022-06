Dante | svelata la data d’uscita del film di Pupi Avati con Sergio Castellitto

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 14 giugno 2022) È ufficialmente uscito il poster ufficiale di, il nuovodidedicato alla vita del Sommo Poeta con. L’immagine svela anche laprevista per il prossimo 28 settembre in tutte le sale italiane., il nuovodicondedicato al Sommo Poeta in uscita il 28 settembre 2022presenta il suo nuovo progetto cinematografico dedicato aAlighieri. Unche narra la vita del Sommo Poeta e che uscirà in tutte le sale italiane il 28 settembre 2022.è stato prodotto ...