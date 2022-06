Covid oggi Sardegna, 1.740 contagi e 3 morti: bollettino 14 giugno (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 1.740 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 giugno 2022 in Sardegna, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 3 decessi. ”In Sardegna si registrano oggi 1740 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 1623 diagnosticati da antigenico) – comunica la Regione – Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6410 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 (-1). I pazienti ricoverati in area medica sono 105 (+4). 11659 sono i casi di isolamento domiciliare (+577). Si registrano 3 decessi: una donna di 91 anni e un uomo di 92, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; un uomo di 84 anni residente nella ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 1.740 i nuovida coronavirus142022 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri 3 decessi. ”Insi registrano1740 ulteriori casi confermati di positività al(di cui 1623 diagnosticati da antigenico) – comunica la Regione – Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6410 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 (-1). I pazienti ricoverati in area medica sono 105 (+4). 11659 sono i casi di isolamento domiciliare (+577). Si registrano 3 decessi: una donna di 91 anni e un uomo di 92, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; un uomo di 84 anni residente nella ...

Pubblicità

RobertoBurioni : COVID-19 ci ha mostrato nel modo più brutale quanto la scienza può rivoluzionare la nostra vita. Oggi su… - Corriere : Boom degli oratori estivi, torna la voglia di crescere insieme Buone Notizie oggi in edicola - StraNotizie : Covid oggi Sardegna, 1.740 contagi e 3 morti: bollettino 14 giugno - ravedma : @LucaDeNapoli @stanzaselvaggia Perché se uno prende ora il Covid a ottobre contagia qualcuno? Mi spiega come non me… - PasqualeCacace5 : RT @fisco24_info: Covid oggi Abruzzo, 920 contagi e 2 morti: bollettino 14 giugno: (Adnkronos) - I numeri della regione -