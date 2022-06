Cosa sappiamo delle indagini su Elena, la bambina rapita a Catania da tre uomini armati (Di martedì 14 giugno 2022) «Ero andata a prendere mia figlia all’asilo. Eravamo appena uscite, quando la nostra auto è stata bloccata. Hanno preso la bimba, lei urlava ma l’hanno a caricata su un’altra auto e sono scappati». Queste le parole della madre di Elena, 5 anni a luglio, negli uffici dei carabinieri di Mascalucia in provincia di Catania. Ieri alle 3 del pomeriggio la bambina è stata rapita mentre usciva dall’asilo nella zona di Piano di Tremestieri, nella strada tra Mascalucia e San Giovanni La Punta. Tre persone l’hanno portata via mentre era in macchina con la madre. Un sequestro di persona che presenta molte anomalie secondo la procura di Catania. Che esclude la finalità del ricatto, secondo quanto dichiarato dal procuratore Carmelo Zuccaro. La piccola non sarebbe stata sequestrata per chiedere soldi. Perché le ... Leggi su open.online (Di martedì 14 giugno 2022) «Ero andata a prendere mia figlia all’asilo. Eravamo appena uscite, quando la nostra auto è stata bloccata. Hanno preso la bimba, lei urlava ma l’hanno a caricata su un’altra auto e sono scappati». Queste le parole della madre di, 5 anni a luglio, negli uffici dei carabinieri di Mascalucia in provincia di. Ieri alle 3 del pomeriggio laè statamentre usciva dall’asilo nella zona di Piano di Tremestieri, nella strada tra Mascalucia e San Giovanni La Punta. Tre persone l’hanno portata via mentre era in macchina con la madre. Un sequestro di persona che presenta molte anomalie secondo la procura di. Che esclude la finalità del ricatto, secondo quanto dichiarato dal procuratore Carmelo Zuccaro. La piccola non sarebbe stata sequestrata per chiedere soldi. Perché le ...

