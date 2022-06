CorSport: Mertens-Napoli, è la fine del film. Il belga verso l’aeroporto di Capodichino (Di martedì 14 giugno 2022) Per il Corriere dello Sport non ci sono dubbi: le parole di Mertens dal ritiro del Belgio equivalgono ad un addio al Napoli. Una settimana dopo la questione della mail con la proposta di rinnovo inviata dagli avvocati di Stirr Associates al Calcio Napoli, e pochi giorni dopo il rifiuto di De Laurentiis alle condizioni prospettate e ritenute irricevibili, Dries Mertens è venuto allo scoperto: poche parole alla vigilia dell’ultima partita di Nations League del Belgio in programma oggi a Varsavia con la Polonia di Zielinski, però ad effetto, come uno dei tiri che lo hanno reso celebre. Mertens ha spiegato di sentirsi libero, “è la fine del film”. Il discorso pronunciato da Mertens nel bel mezzo della conferenza stampa di ieri “in un certo senso lo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 giugno 2022) Per il Corriere dello Sport non ci sono dubbi: le parole didal ritiro del Belgio equivalgono ad un addio al. Una settimana dopo la questione della mail con la proposta di rinnovo inviata dagli avvocati di Stirr Associates al Calcio, e pochi giorni dopo il rifiuto di De Laurentiis alle condizioni prospettate e ritenute irricevibili, Driesè venuto allo scoperto: poche parole alla vigilia dell’ultima partita di Nations League del Belgio in programma oggi a Varsavia con la Polonia di Zielinski, però ad effetto, come uno dei tiri che lo hanno reso celebre.ha spiegato di sentirsi libero, “è ladel”. Il discorso pronunciato danel bel mezzo della conferenza stampa di ieri “in un certo senso lo ...

