Chi vincerà l'Isola dei Famosi 2022? Le quote dei bookmaker (Di martedì 14 giugno 2022) L'edizione 2022 dell'Isola dei Famosi si avvia alla sua conclusione. A poche puntate dalla finale, sono rimasti a contendersi la vittoria della sedicesima edizione una decina di naufraghi. Tra loro non ci sono più né Guendalina Tavassi né Alessandro Iannoni, due concorrenti che per lungo tempo venivano considerati come dei papabili vincitori per il successo, o quantomeno per arrivare fino in fondo. Il prolungamento del reality di un mese ha però cambiato le carte in tavola, portando Guendalina e Alessandro alla rinuncia, chi per un motivo chi per un altro. Arrivati a questo punto, ci si avvia verso un testa a testa tra due persone che hanno instaurato una bellissima amicizia durante il loro percorso in Honduras: Edoardo Tavassi da una parte e Nicolas Vaporidis dall'altra. Sia Edoardo che Nicolas sono costantemente i due concorrenti ...

