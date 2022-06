Bonus 200 euro: prime istruzioni e chiarimenti Inps (Di martedì 14 giugno 2022) Dopo circa un mese dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Aiuti arrivano finalmente le prime indicazioni Inps su una delle misure più attese del decreto stesso, ovvero il Bonus 200 euro per lavoratori e pensionati. Con il Messaggio numero 2397 del 13 giugno 2022 l’Istituto ha fornito infatti le prime istruzioni per l’esposizione del relativo credito, da parte dei datori di lavoro, sul flusso Uniemens. Nel Messaggio si legge che le istruzioni per l’erogazione del Bonus 200 euro per le categorie per le quali sarà erogato direttamente dall’Inps arriveranno con una successiva circolare. Vediamo quindi nei prossimi paragrafi i primi chiarimenti dell’Istituto, e le istruzioni ... Leggi su leggioggi (Di martedì 14 giugno 2022) Dopo circa un mese dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Aiuti arrivano finalmente leindicazionisu una delle misure più attese del decreto stesso, ovvero il200per lavoratori e pensionati. Con il Messaggio numero 2397 del 13 giugno 2022 l’Istituto ha fornito infatti leper l’esposizione del relativo credito, da parte dei datori di lavoro, sul flusso Uniemens. Nel Messaggio si legge che leper l’erogazione del200per le categorie per le quali sarà erogato direttamente dall’arriveranno con una successiva circolare. Vediamo quindi nei prossimi paragrafi i primidell’Istituto, e le...

