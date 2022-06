Boateng: Enzo Miccio rivela tutti i dettagli (Di martedì 14 giugno 2022) Il re dei wedding planner – Enzo Miccio – ha deciso di rivelare dettagli interessanti riguardo il recente matrimonio di Boateng. Quest’anno i calciatori sono stati spinti da una sferzata di megalomania: prima il party all’interno dello stadio per annunciare il sesso del nascituro di Chiara Nasti e Zaccagni; ora ci pensa Boateng a sconvolgere i suoi fan più accaniti. Il campione infatti ha sposato di recente la compagnia – Valentina Fradegrada – in una location al quanto particolare, la Luna. Enzo Miccio (True News)Nozze reali e nozze virtuali per il calciatore e la nota influencer, la coppia infatti ha chiesto di poter usufruire delle nuove tecnologie per potersi sposare – attraverso il Metaverso – proprio sulla Luna, luogo raggiunto ... Leggi su formatonews (Di martedì 14 giugno 2022) Il re dei wedding planner –– ha deciso direinteressanti riguardo il recente matrimonio di. Quest’anno i calciatori sono stati spinti da una sferzata di megalomania: prima il party all’interno dello stadio per annunciare il sesso del nascituro di Chiara Nasti e Zaccagni; ora ci pensaa sconvolgere i suoi fan più accaniti. Il campione infatti ha sposato di recente la compagnia – Valentina Fradegrada – in una location al quanto particolare, la Luna.(True News)Nozze reali e nozze virtuali per il calciatore e la nota influencer, la coppia infatti ha chiesto di poter usufruire delle nuove tecnologie per potersi sposare – attraverso il Metaverso – proprio sulla Luna, luogo raggiunto ...

Luca_zone : RT @PucciPedia: Enzo Miccio che celebra il matrimonio di Boateng nel metaverso. What a time to be alive. - cerebroteso : RT @PucciPedia: Enzo Miccio che celebra il matrimonio di Boateng nel metaverso. What a time to be alive. - zazoomblog : Il matrimonio nel metaverso della coppia Boateng-Fradegrada celebrato da Enzo Miccio - #matrimonio #metaverso… - giornalettismo : #Boateng e #Fradegrada si sono sposati anche nel #metaverso. Biglietti a 50 euro (ricavato in beneficenza) e nozz… - _DrCommodore : Boateng si sposa nel Metaverso, a celebrare le nozze Enzo Miccio - -