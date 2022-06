Bernardeschi lascia la Juventus, ma porta il suo sostituto a Torino (Di martedì 14 giugno 2022) Tra i numerosi adii della Juve in estate ci sarà anche quello di Federico Bernardeschi, con il centrocampista che non rinnoverà il contratto. Sono davvero tantissimi i giocatori che quest’estate lasceranno la Juventus, vuoi perché scadrà il contratto non verrà rinnovato, vuoi perché la società ha ritenuto determinati giocatori non adatti per poter proseguire con un progetto di tutto rispetto per poter far tornare vincente la squadra bianconera, con Federico Bernardeschi che dunque non farà più parte del programma per la prossima stagione e che potrebbe essere sostituito con un nome davvero incredibile. Federico Bernardeschi Juventus (Ansa Foto)Quando Federico Bernardeschi era stato acquistato dalla Juventus dalla Fiorentina nell’estate del 2017 erano davvero in molti a ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 14 giugno 2022) Tra i numerosi adii della Juve in estate ci sarà anche quello di Federico, con il centrocampista che non rinnoverà il contratto. Sono davvero tantissimi i giocatori che quest’estate lasceranno la, vuoi perché scadrà il contratto non verrà rinnovato, vuoi perché la società ha ritenuto determinati giocatori non adatti per poter proseguire con un progetto di tutto rispetto per poter far tornare vincente la squadra bianconera, con Federicoche dunque non farà più parte del programma per la prossima stagione e che potrebbe essere sostituito con un nome davvero incredibile. Federico(Ansa Foto)Quando Federicoera stato acquistato dalladalla Fiorentina nell’estate del 2017 erano davvero in molti a ...

BiagiomF : Secondo me se lascia andare Mertens, come pare, e prende Delofeu, Bernardeschi o chi gli è stramorto stavòt succede ‘a disturbata - a_velha_senhora : @Nicolas30628726 @ilciccio67 lascia stare tu, locatelli da solo (che paghiamo in 6 anni) vale bernardeschi, douglas… - RaffaeleDAnna3 : 'Bernardeschi, poi Lovato e Simeone come riserve, e l'esperto S. Oliveira. Prendi Deulofeu che segna più di Insigne… - RCiannavei : @EleDiCi Io penso che dopo Baggio,Bernardeschi,Higuain, dobbiamo essere i primi a capire che il calcio non ha bandi… - defilippo_luca : @peppamat7 Leggere oggi che tale #bernardeschi abbia qualcosa in più di #politano dopo che noi tutti per le convoca… -