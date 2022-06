Assistenza diurna a Treviglio | in campo 13 medici | riequilibrati i compensi

(Di martedì 14 giugno 2022). In vista della riapertura della Continuità Assistenziale(CAD) prevista il 16 giugno, lunedì sera ha avuto luogo un incontro tra i sindaci di, Brignano Gera d’Adda, Casirate e Caravaggio e i direttori generale e sanitario dell’Ats Bergamo Massimo Giupponi e Michele Sofia, sul tema della carenza diche ha portato alla temporanea chiusura del punto sanitario. In sintesi: hanno accettato l’incarico 6in pensione ed è stata raccolta la disponibilità di altri 7diprimaria, già attivi per coprire alcuni turni nel CAD. Sono inoltre stati, al fine di rendere appetibile l’attività ai, specificano da Ats. Ad ogni modo, proseguono i ...

BergamoNews.it

