Ascolti TV | dati Auditel di ieri | lunedì 13 giugno 2022

(Di martedì 14 giugno 2022): idei programmi più visti di13, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 Porta a Porta – Speciale Elezioni e Referendum ha totalizzato in media 1124 spettatori, 7.06% di share; su Canale5 la puntata de l’Isola dei Famosiha avuto 2246 spettatori (share 19.02%). Gli episodi della serie tv Chicago P.D. su Italia1 hanno catturato in media 1103 spettatori (7.17%); su Rai2 la serie The Rookie si è portata a casa 1074 spettatori (6.04%) nel primo episodio e 1124 (6.94%) nel secondo, mentre la puntata del programma di approfondimento Report su Rai3 ha interessato 1409 spettatori (8.40%). Su Rete4 la puntata del ...