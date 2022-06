Ascolti tv 13 giugno 2022 analisi: Ilary Blasi vince facile, ma non cresce. Vespa e gli speciali fanno un super flop, come i referendum. Fa il botto Francia-Croazia su Tv8 e Sky (Di martedì 14 giugno 2022) Ascolti Tv al top: su Rai1 il Tg1 delle 20 a 3,6 milioni e 23,3%. Soliti Ignoti in replica a 3,488 milioni e 19,6%. La seconda parte del rientrante Reazione a Catena a 3,426 milioni e 26,4%. Su Canale5 Tg5 a 3,295 milioni e 20,8% È finita la stagione commerciale, ma quello del 13 di giugno 2022 è stato un lunedì televisivo in cui la concorrenza generalista è stata ancora abbastanza attuale, se non vivace, specie sull’informazione. Su Rai1 – destinato al massacro – è andato in onda lo speciale Porta a Porta dedicato ad Elezioni Amministrative e referendum e si è confrontato con la nuova puntata de L’Isola dei Famosi su Canale5. Su Rai2 sono tornati i telefilm, con The Rookie, in contrapposizione estiva con Chicago P.D. su Italia 1. In tema approfondimento, invece, su Rai3 è rimasto Report (un’inchiesta sulle toghe ed ... Leggi su tvzoom (Di martedì 14 giugno 2022)Tv al top: su Rai1 il Tg1 delle 20 a 3,6 milioni e 23,3%. Soliti Ignoti in replica a 3,488 milioni e 19,6%. La seconda parte del rientrante Reazione a Catena a 3,426 milioni e 26,4%. Su Canale5 Tg5 a 3,295 milioni e 20,8% È finita la stagione commerciale, ma quello del 13 diè stato un lunedì televisivo in cui la concorrenza generalista è stata ancora abbastanza attuale, se non vivace, specie sull’informazione. Su Rai1 – destinato al massacro – è andato in onda lo speciale Porta a Porta dedicato ad Elezioni Amministrative ee si è confrontato con la nuova puntata de L’Isola dei Famosi su Canale5. Su Rai2 sono tornati i telefilm, con The Rookie, in contrapposizione estiva con Chicago P.D. su Italia 1. In tema approfondimento, invece, su Rai3 è rimasto Report (un’inchiesta sulle toghe ed ...

