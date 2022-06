Andrea Cerioli si mette a dieta per tornare in forma ma soprattutto sentirsi meglio

(Di martedì 14 giugno 2022) Lo scorso anno, sbarcato sull’Isola dei famosi era stato accusato dai soliti cattivoni, di essere molto diverso dalle foto postate sui social, molto più rotondetto, per intenderci. In Honduras, l’ex tronista di Uomini e Donne, aveva perso molto peso ma a quanto pare, negli ultimi mesi, ha ripreso tutto; è lui stesso a parlarne questa volta, rivelando di volersire a. “Stamattina mi sono pesato e sono 85.7, 10 kg sopra il mio peso classico. Sto iniziando ad assomigliare a un’ otaria, loro però sono adorabili. ” Queste le parole diche poi ha anche aggiunto: “Oltretutto kg distribuiti male, anche perché io metto su solo nel giro vita, tipo un fenicottero, quindi questo weekend mi sono promesso, in primis per sentirmie poi ...

