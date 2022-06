Vlahovic: “Io e la Juventus stesso DNA. Paragone con Ibra? Non m’infastidisce” (Di lunedì 13 giugno 2022) Dusan Vlahovic, intervistato dal ‘Telegraph’, ha parlato della scelta di trasferirsi alla Juventus: “Forse il mio agente sapeva dell’offerta dell’Arsenal, ma non ne ho mai parlato con nessuno. Avevo solo un club in mente perché la Juventus è la Juventus. Non c’è altro da dire. E ora mi sento onorato di indossare questa maglia. È incredibile ogni volta che lo indosso. Mi identifico decisamente con il loro DNA. La personalità della Juventus coincide con la mia personalità. Quando vieni qui non ti arrendi mai, combatti tutto il tempo, fai i sacrifici. Questo era sicuramente quello che stavo cercando”. Il bomber si è soffermato anche sul Paragone con un campione come Zlatan Ibrahimovic: “Confrontare giocatori con grandi campioni che hanno segnato 400.500 gol in carriera, ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 giugno 2022) Dusan, intervistato dal ‘Telegraph’, ha parlato della scelta di trasferirsi alla: “Forse il mio agente sapeva dell’offerta dell’Arsenal, ma non ne ho mai parlato con nessuno. Avevo solo un club in mente perché laè la. Non c’è altro da dire. E ora mi sento onorato di indossare questa maglia. È incredibile ogni volta che lo indosso. Mi identifico decisamente con il loro DNA. La personalità dellacoincide con la mia personalità. Quando vieni qui non ti arrendi mai, combatti tutto il tempo, fai i sacrifici. Questo era sicuramente quello che stavo cercando”. Il bomber si è soffermato anche sulcon un campione come Zlatanhimovic: “Confrontare giocatori con grandi campioni che hanno segnato 400.500 gol in carriera, ...

Pubblicità

Gazzetta_it : #Rovella: 'Volevo giocare con Dybala, ma #Vlahovic va benissimo' - Gazzetta_it : #Vlahovic: 'Ho lo stesso dna della Juve. Per questo non penso ad altri club' - forumJuventus : (Gds) 'Juventus : Simeone con Vlahovic il prossimo anno? Il riscatto di Morata è complicato, occasione Cholito'?… - Fantacalcio : Vlahovic: 'Avevo in testa solo la Juventus, mai parlato con i club di Premier' - giovamirco : RT @mirkonicolino: #Vlahovic al Telegraph: 'Forse il mio agente sa dell’offerta dell’#Arsenal, ma non ne ho mai parlato con nessuno. Avevo… -