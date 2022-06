Un posto al sole, chi è Giorgio Borghetti, l’attore che fa Fabrizio Rosato? Età, dove e quando è nato, vita privata, ex moglie Serena Tucci, Alessia Tomba, compagna, figli, film, fiction, Carabinieri, altezza, Instagram (Di lunedì 13 giugno 2022) Giorgio Borghetti è nel cast della soap opera di Rai 3 Un posto al sole, dove interpreta il ruolo di Fabrizio Rosato. Conosciamolo meglio. Leggi anche: Un posto al sole, chi è Alberto Rossi che fa Michele? Età, moglie, figli, film, Instagram Chi è Giorgio Borghetti, l’attore che interpreta il ruolo di Fabrizio Rosato nella... Leggi su donnapop (Di lunedì 13 giugno 2022)è nel cast della soap opera di Rai 3 Unalinterpreta il ruolo di. Conosciamolo meglio. Leggi anche: Unal, chi è Alberto Rossi che fa Michele? Età,Chi èche interpreta il ruolo dinella...

Pubblicità

RaiperilSociale : RT @UPAS_Rai: Buongiorno a tutti con la puntata di venerdì di #unpsotoalsole, completa di #audiodescrizione e #sottotitoli, e online per vo… - UPAS_Rai : Buongiorno a tutti con la puntata di venerdì di #unpsotoalsole, completa di #audiodescrizione e #sottotitoli, e onl… - LiberoMagazine_ : Settimana ricca di appuntamenti su @RaiTre per #UnPostoalSole: doppio episodio previsto per martedì e venerdì! Qui… - SMSNEWSOFFICIAL : UN POSTO AL SOLE: LE ANTICIPAZIONI DELLE PUNTATE DAL 13 AL 17 GIUGNO - MenegazziMarina : RT @VittorioFerram1: Ucraina granaio d’Europa: il piano Ue per sbloccare l’export di Kiev - Il Sole 24 ORE -