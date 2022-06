Traffico Roma del 13-06-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 giugno 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto rallentamenti perintenso sulla carreggiata esterna del raccordo tra Laurentina ed Ardeatina coda per un incidente sulla via all’altezza dell’incrocio con via della Cappelletta della Giustiniana intenso ilsul tratto Urbano della A24Teramo con code tra Portonaccio e la tangenziale est code sulla testa tangenziale via Tiburtina e San Lorenzo verso San Giovanni prima di concludere uno sguardo al trasporto pubblico sulla lineaViterbo sospesa a seguito di un incidente ilferroviario tra Montebello e Sant’Oreste nelle due direzioni per dettagli su queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione A più ...