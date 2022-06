Roma, nessun adesione nel primo giorno di Opa (Di lunedì 13 giugno 2022) Nella giornata di oggi è ufficialmente iniziata l'OPA (offerta pubblica d'acquisto) promossa dalla Roma. Nonostante l'iniziativa... Leggi su calciomercato (Di lunedì 13 giugno 2022) Nella giornata di oggi è ufficialmente iniziata l'OPA (offerta pubblica d'acquisto) promossa dalla. Nonostante l'iniziativa...

Pubblicità

sportface2016 : Consumatori #Lazio, esposto alla Procura dei minorenni: 'In una scuola materna festeggiata la vittoria della #Roma… - sportli26181512 : Roma, nessun adesione nel primo giorno di Opa: Nella giornata di oggi è ufficialmente iniziata l'OPA (offerta pubbl… - Giusepp66890796 : RT @DavideR46325615: Roma: Oggi ci ha lasciato l'ennesimo autobus. Se ne andato mentre percorreva Via di Carcaricola a Tor Vergata. Non ce… - GmTafalia66 : RT @DavideR46325615: Roma: Oggi ci ha lasciato l'ennesimo autobus. Se ne andato mentre percorreva Via di Carcaricola a Tor Vergata. Non ce… - Rob97052180Rob : RT @DavideR46325615: Roma: Oggi ci ha lasciato l'ennesimo autobus. Se ne andato mentre percorreva Via di Carcaricola a Tor Vergata. Non ce… -