Roma, Luigi Ciatti del Laboratorio anti usura di Confcommercio: 'Oramai un'impresa su 3 si sente esposta al racket' (Di lunedì 13 giugno 2022) 'Si fa sempre più drammatica la crisi economica che sta colpendo aziende e famiglie, aggravata da un rincaro dei prezzi e dell'energia legati al conflitto in Ucraina'. L'Ambulatorio antiusura di ... Leggi su leggo (Di lunedì 13 giugno 2022) 'Si fa sempre più drammatica la crisi economica che sta colpendo aziende e famiglie, aggravata da un rincaro dei prezzi e dell'energia legati al conflitto in Ucraina'. L'Ambulatoriodi ...

Pubblicità

angiuoniluigi : RT @leggoit: Roma, Luigi Ciatti del Laboratorio anti usura di Confcommercio: «Oramai un'impresa su 3 si sente esposta al racket» https://t.… - leggoit : Roma, Luigi Ciatti del Laboratorio anti usura di Confcommercio: «Oramai un'impresa su 3 si sente esposta al racket» - ElisaconlaL : RT @EsteriLega: (ANSA) - ROMA, 12 GIU - Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sarà in missione in Africa a partire da oggi e fino a marted… - ENRICO27218318 : RT @EsteriLega: (ANSA) - ROMA, 12 GIU - Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sarà in missione in Africa a partire da oggi e fino a marted… - EsteriLega : (ANSA) - ROMA, 12 GIU - Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sarà in missione in Africa a partire da oggi e fino… -