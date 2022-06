Rimozione barriere in musei e biblioteche: come accedere al bando PNRR (Di lunedì 13 giugno 2022) Rimuovere le barriere fisiche, cognitive e sensoriali nei musei e luoghi della cultura, come musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici. Lo hanno previsto due bandi del PNRR nati, come detto. per aiutare le istituzioni culturali che decidono di agevolare l’ingresso e la fruizione della cultura a persone con disabilità di ogni tipo. In particolare, uno dei bandi finanzia proposte progettuali derivanti da “luoghi della cultura” come definiti dal Codice dei beni culturali (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali), aventi ad oggetto la Rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali. Il contributo è del 100% e può arrivare fino a ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 13 giugno 2022) Rimuovere lefisiche, cognitive e sensoriali neie luoghi della cultura,, archivi, aree e parchi archeologici. Lo hanno previsto due bandi delnati,detto. per aiutare le istituzioni culturali che decidono di agevolare l’ingresso e la fruizione della cultura a persone con disabilità di ogni tipo. In particolare, uno dei bandi finanzia proposte progettuali derivanti da “luoghi della cultura”definiti dal Codice dei beni culturali (, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali), aventi ad oggetto ladellefisiche, cognitive e sensoriali. Il contributo è del 100% e può arrivare fino a ...

