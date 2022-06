Regina Elisabetta, ecco chi è il suo nipote preferito (Di lunedì 13 giugno 2022) La Regina Elisabetta ha molti nipoti e pronipoti di età diverse. Sebbene in pubblico non abbia mai espresso una preferenza, si dice che ci sia qualcuno che le ha rubato il cuore più degli altri. Le fonti affermano che la Regina sia una nonna molto affettuosa e che riservi ai suoi nipoti l’affetto e le … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 13 giugno 2022) Laha molti nipoti e pronipoti di età diverse. Sebbene in pubblico non abbia mai espresso una preferenza, si dice che ci sia qualcuno che le ha rubato il cuore più degli altri. Le fonti affermano che lasia una nonna molto affettuosa e che riservi ai suoi nipoti l’affetto e le … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Pubblicità

ilpost : Il video della regina Elisabetta II con l’orsetto Paddington, per celebrare i 70 anni di regno - dgx2018 : RT @osamundR: ??????Cosa ne pensate di questo ologramma della Regina Elisabetta in piena parata??? Tecnologia per ingannare chi dorme?? https… - zazoomblog : Royal Family Kate Middleton e il grande onore concesso da Regina Elisabetta - #Royal #Family #Middleton #grande - radiosintony : La Regina Elisabetta da record: solo Luigi XIV sul trono più a lungo di lei - afnewsinfo : Becoming Elizabeth e le versioni della regina Elisabetta I d’Inghilterra più memorabili di cinema e tv -