Rai : “Via Koulibaly, il Napoli vuole Bremer o un difensore del Manchester United” (Di lunedì 13 giugno 2022) Kalidou Koulibaly è sul calciomercato de il Barcellona è pronto a comprarlo. Il club spagnolo deve ripianare 500 milioni di euro di debiti, ma dopo la grande paura i manager sono entrati in azione per mettere le cose in ordine a livello finanziario. Non è un caso che il nome di Lewandoski per il Barcellona sia tornato in auge, Laporta vuole costruire una grande squadra per essere competitivi in Liga e Champions League. Secondo le ultime novità il Barcellona per Koulibaly fa sul serio ed entro due settimane, sferrerà l’assalto decisivo al difensore del Napoli. Giusto i tempi tecnici per risolvere i problemi economici. Se Koulibaly sarà ceduto il Napoli pensa a Bremer, lo fa sapere Ciro Venerato alla Domenica Sportiva. Cessione ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 13 giugno 2022) Kalidouè sul calciomercato de il Barcellona è pronto a comprarlo. Il club spagnolo deve ripianare 500 milioni di euro di debiti, ma dopo la grande paura i manager sono entrati in azione per mettere le cose in ordine a livello finanziario. Non è un caso che il nome di Lewandoski per il Barcellona sia tornato in auge, Laportacostruire una grande squadra per essere competitivi in Liga e Champions League. Secondo le ultime novità il Barcellona perfa sul serio ed entro due settimane, sferrerà l’assalto decisivo aldel. Giusto i tempi tecnici per risolvere i problemi economici. Sesarà ceduto ilpensa a, lo fa sapere Ciro Venerato alla Domenica Sportiva. Cessione ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : COMUNALI | Affluenza in calo al 54,72%. Alle ore 14 il via allo spoglio. Secondo gli exit poll, Bucci è avanti a Ge… - Tg1Rai : Storie di #Montalbano e le poesie, le lettere e gli scritti di una vita. Nasce a Roma, vicino ai luoghi della sua v… - SViadiDamasco : domenica 12 Giugno, ore 8.35, Sulla Via di Damasco cambia casa e passa su Rai Tre. Ma non cambia il suo modo di ess… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: COMUNALI | Affluenza in calo al 54,72%. Alle ore 14 il via allo spoglio. Secondo gli exit poll, Bucci è avanti a Genova,… - napolipiucom : Rai : 'Via Koulibaly, il Napoli vuole Bremer o un difensore del Manchester United' #Bremer #calciomercatonapoli… -