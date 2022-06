Non è l’Arena, Sallusti stronca Giletti: “Hai fatto ascolti record? Qui non siamo a ‘Ballando con le Stelle’, si parla di cose maledettamente serie” (Di lunedì 13 giugno 2022) “Ho deciso di andare a Mosca perché volevo conoscere il punto di vista del nemico: questo è utile per il pubblico? Penso di sì, visto che in base a un recente sondaggio Ipsos il 41% degli italiani pensa che l’informazione sia sbilanciata pro Ucraina”. Massimo Giletti ha aperto così la puntata di Non è l’Arena su La7 di domenica 12 giugno, replicando in diretta alle polemiche sull’ultima puntata in cui, in collegamento dalla capitale russa, ha intervistato tra l’altro Maria Zakharova, portavoce del ministro degli Esteri Lavrov. Ospite in collegamento Alessandro Sallusti, il direttore di Libero aveva abbandonato per protesta la trasmissione in diretta e ieri sera i due hanno avuto un botta e risposta: “La7 domenica è diventata la terza rete nazionale, ha fatto un record, questo non è banale. Il pubblico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) “Ho deciso di andare a Mosca perché volevo conoscere il punto di vista del nemico: questo è utile per il pubblico? Penso di sì, visto che in base a un recente sondaggio Ipsos il 41% degli italiani pensa che l’informazione sia sbilanciata pro Ucraina”. Massimoha aperto così la puntata di Non èsu La7 di domenica 12 giugno, replicando in diretta alle polemiche sull’ultima puntata in cui, in collegamento dalla capitale russa, ha intervistato tra l’altro Maria Zakharova, portavoce del ministro degli Esteri Lavrov. Ospite in collegamento Alessandro, il direttore di Libero aveva abbandonato per protesta la trasmissione in diretta e ieri sera i due hanno avuto un botta e risposta: “La7 domenica è diventata la terza rete nazionale, haun, questo non è banale. Il pubblico ...

