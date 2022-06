Morto Cosimo Di Lauro, era il figlio del boss della Camorra a cui si ispira il personaggio di Genny Savastano in ‘Gomorra’ (Di lunedì 13 giugno 2022) Cosimo Di Lauro è Morto nel carcere di Milano dove era detenuto in regime di 41bis. Il boss camorrista della droga aveva ispirato il personaggio di Genny Savastano in Gomorra. Cosimo era il figlio maggiore di Paolo Di Lauro, detto Ciruzzo ‘o Milionario. Nel 2005 venne arrestato e le immagini di lui con impermeabile e dolcevita nero, capelli raccolti in una coda ricordarono il Johnny Depp di Blow, ma più che altro finirono per alimentare l’iconografia della serie tv Sky e il personaggio interpretato da Salvatore Esposito. Come ricorda Fanpage.it dopo l’arresto Di Lauro fu condannato a 15 anni per associazione camorristica e poi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022)Dinel carcere di Milano dove era detenuto in regime di 41bis. Ilcamorristadroga avevato ildiin Gomorra.era ilmaggiore di Paolo Di, detto Ciruzzo ‘o Milionario. Nel 2005 venne arrestato e le immagini di lui con impermeabile e dolcevita nero, capelli raccolti in una coda ricordarono il Johnny Depp di Blow, ma più che altro finirono per alimentare l’iconografiaserie tv Sky e ilinterpretato da Salvatore Esposito. Come ricorda Fanpage.it dopo l’arresto Difu condannato a 15 anni per associazione camorristica e poi ...

