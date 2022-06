Mamma e figlia uccise in casa a Castelfranco: fermato presunto assassino (Di lunedì 13 giugno 2022) Duplice femminicidio, oggi, a Cavazzona di Castelfranco, frazione di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, dove Mamma e figlia sono state trovate morte nella loro abitazione. Le due donne sarebbero state uccise a colpi di arma da fuoco. Il presunto assassino sarebbe già stato fermato. Mamma e figlia uccise in casa: duplice femminicidio Il delitto di Mamma e figlia, rispettivamente di 47 e 22 anni, si sarebbe consumato nella mattinata di oggi, lunedì 13 giugno, in una villetta residenziale di via Cassola di Sotto. Ad esplodere i colpi di arma da fuoco sarebbe stato il marito della donna 47enne di origine straniera. Secondo quanto reso noto da ... Leggi su chihaucciso (Di lunedì 13 giugno 2022) Duplice femminicidio, oggi, a Cavazzona di, frazione diEmilia, in provincia di Modena, dovesono state trovate morte nella loro abitazione. Le due donne sarebbero statea colpi di arma da fuoco. Ilsarebbe già statoin: duplice femminicidio Il delitto di, rispettivamente di 47 e 22 anni, si sarebbe consumato nella mattinata di oggi, lunedì 13 giugno, in una villetta residenziale di via Cassola di Sotto. Ad esplodere i colpi di arma da fuoco sarebbe stato il marito della donna 47enne di origine straniera. Secondo quanto reso noto da ...

