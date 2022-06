Lulù Selassie compie 24 anni e festeggia così. L’ex vip commenta: “Che tristezza” (Di lunedì 13 giugno 2022) Lulù Selassie, negli ultimi giorni, ha festeggiato il suo 24esimo compleanno. L’ex vip del Grande Fratello, però, è finita nelle polemiche Lulù Selassie è stata una delle concorrenti più amate… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 13 giugno 2022), negli ultimi giorni, hato il suo 24esimo compleanno.vip del Grande Fratello, però, è finita nelle polemicheè stata una delle concorrenti più amate… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

ClaudiaCapecchi : RT @Giusy506: Uno dei miei momenti preferiti Il primo buongiorno dopo il riavvicinamento definitivo ???? #fairylu #babycat @lulu_selassie @m… - IPrandelli : @GargiuloIrma @mariaga15962342 @lulu_selassie Anch'io spero stia bene buona giornata - RealGossipland : Barù e Manuel non hanno illuso le Selassiè: finalmente viene a galla la verità. DETTAGLI QUI… - ML_22settembre : RT @PScaccuto: Amori miei per voi. #fairylu... @lulu_selassie - giovanna_poppa : #fairylu Buongiorno e buon inizio settimana fatine/i e in particolare a @lulu_selassie che sia una giornata belliss… -