Lacrime Marcelo, 'addio Real Madrid ma ancora non mi ritiro' (Di lunedì 13 giugno 2022) L'addio di Marcelo Vieira al Real Madrid dopo 15 anni e 25 titoli conquistati è rotto dalle Lacrime. "È stata un'avventura meravigliosa. Oggi vado via da qui come il calciatore che ha vinto il maggior ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 13 giugno 2022) L'diVieira aldopo 15 anni e 25 titoli conquistati è rotto dalle. "È stata un'avventura meravigliosa. Oggi vado via da qui come il calciatore che ha vinto il maggior ...

Pubblicità

glooit : Lacrime Marcelo, 'addio Real Madrid ma ancora non mi ritiro' leggi su Gloo - IlTorinista : Aspetto il video e le lacrime di Belotti anche,ah già è ancora in vacanza...tolto questo,Vagnati facci un pensieri… - CalcioWeb : #Marcelo saluta il #RealMadrid in lacrime: l'ultima conferenza stampa è da brividi | VIDEO - cristian90ax : RT @ChiamarsiBomber: Era arrivato ragazzino con l'impossibile etichetta di 'erede di Roberto Carlos'. Se ne va come il calciatore con più t… - Sport_Fair : #Marcelo lascia il #RealMadrid in lacrime: la conferenza stampa è commovente | VIDEO -