La storia della piccola Giulia colpita da un trattore mentre è affacciata dal finestrino: è gravissima (Di lunedì 13 giugno 2022) E’ una di quelle storie che mai si vorrebbero raccontare. E’ la storia della piccola Giulia, uscita per un sabato sera in compagnia della sua famiglia. Una pizza, una serata di divertimento e poi il dramma: la piccola era in macchina con la mamma e il papà e ha sporto per pochi istanti la testa dal finestrino. I genitori le hanno subito detto di mettersi in macchina, ma non è bastato. E’ subito arrivato un trattore che ha colpito la piccola. L’incidente si è verificato nella serata di sabato 11 giugno ad Atina, provincia di Frosinone. La piccola è al momento ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni, come rivelano anche i genitori disperati, sono gravissime. A raccontare quei drammatici istanti è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 13 giugno 2022) E’ una di quelle storie che mai si vorrebbero raccontare. E’ la, uscita per un sabato sera in compagniasua famiglia. Una pizza, una serata di divertimento e poi il dramma: laera in macchina con la mamma e il papà e ha sporto per pochi istanti la testa dal. I genitori le hanno subito detto di mettersi in macchina, ma non è bastato. E’ subito arrivato unche ha colpito la. L’incidente si è verificato nella serata di sabato 11 giugno ad Atina, provincia di Frosinone. Laè al momento ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni, come rivelano anche i genitori disperati, sono gravissime. A raccontare quei drammatici istanti è ...

