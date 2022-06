La Roma lancia l’Opa: via dalla Borsa entro agosto (Di lunedì 13 giugno 2022) I Friedkin lanciano l’Opa sulla Roma per delistare il titolo del club giallorosso dalla Borsa. A oltre 22 anni di distanza dalla quotazione, la Roma ora punta ad uscire da Piazza Affari entro il prossimo agosto, con un progetto che passa anche da un loyalty program dedicato ai piccoli azionisti per convincerli a cedere le L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 13 giugno 2022) I Friedkinnosullaper delistare il titolo del club giallorosso. A oltre 22 anni di distanzaquotazione, laora punta ad uscire da Piazza Affariil prossimo, con un progetto che passa anche da un loyalty program dedicato ai piccoli azionisti per convincerli a cedere le L'articolo

