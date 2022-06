Gara 3 finale scudetto basket Serie A 2022: Milano si porta sul 2-1 (Di lunedì 13 giugno 2022) L’ Olimpia Milano fa sua la Gara 3 finale scudetto basket Serie A 2022 battendo la Virtus Bologna 94-82 e si porta sul 2-1 nella Serie. Il match viene deciso nel terzo quarto quando i meneghini piazzano l’allungo definitivo. Martedì di nuovo in campo al Forum per Gara 4. Gara 3 finale scudetto basket Serie A 2022: cosa è accaduto? I padroni di casa partono subito forte sfruttando una maggiore precisione al tiro e una difesa emiliana poco attenta. A metà del primo quarto, il divario sale già a 11 punti(25-14), ma le V nere si riavvicinano chiudendo il periodo sotto di 4(31-27). Ad inizio secondo quarto, i campioni ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 13 giugno 2022) L’ Olimpiafa sua labattendo la Virtus Bologna 94-82 e sisul 2-1 nella. Il match viene deciso nel terzo quarto quando i meneghini piazzano l’allungo definitivo. Martedì di nuovo in campo al Forum per4.: cosa è accaduto? I padroni di casa partono subito forte sfruttando una maggiore precisione al tiro e una difesa emiliana poco attenta. A metà del primo quarto, il divario sale già a 11 punti(25-14), ma le V nere si riavvicinano chiudendo il periodo sotto di 4(31-27). Ad inizio secondo quarto, i campioni ...

