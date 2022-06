Fine Vita, il calciatore Lorenzo Pellegrini esaudisce l’ultimo desiderio di Fabio Ridolfi e gli manda saluto. Ecco il videomessaggio (Di lunedì 13 giugno 2022) “Fabio qual è il tuo ultimo desiderio? Vorrei incontrare Pellegrini e Zaniolo”. Così qualche giorno fa Fabio Ridolfi, 46enne di Fermignano, immobilizzato da 18 anni a letto a causa di una tetraparesi che ha ottenuto l’ok del Comitato Etico Regione Marche al suicidio medicalmente assistito, e ha iniziato oggi la strada della sedazione profonda. Così dopo pochi giorni di mobilitazione generale per arrivare ai due beniamini della sua squadra del cuore, la Roma, il capitano Lorenzo Pellegrini ha deciso di mandare un video a Fabio. Mentre era in ritiro con la Nazionale, impegnata in in Nations League contro l’Inghilterra, il calciatore ha detto: “Ciao Fabio, ho sentito parlare di te e del tuo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) “qual è il tuo ultimo? Vorrei incontraree Zaniolo”. Così qualche giorno fa, 46enne di Fermignano, immobilizzato da 18 anni a letto a causa di una tetraparesi che ha ottenuto l’ok del Comitato Etico Regione Marche al suicidio medicalmente assistito, e ha iniziato oggi la strada della sedazione profonda. Così dopo pochi giorni di mobilitazione generale per arrivare ai due beniamini della sua squadra del cuore, la Roma, il capitanoha deciso dire un video a. Mentre era in ritiro con la Nazionale, impegnata in in Nations League contro l’Inghilterra, ilha detto: “Ciao, ho sentito parlare di te e del tuo ...

Pubblicità

vaticannews_it : #PapaFrancesco all’#Angelus: “Nella vita di tutti i giorni sono anch’io un riflesso della Trinità? Il segno di croc… - Agenzia_Ansa : 'La legge non è più rinviabile', lo dice il ministro Roberto Speranza in un intervento alla 'Stampa' sul caso di 'M… - simofons : Non quella diretta eh, quella rappresentativa. Perché porre quesiti tanto tecnici e negare la possibilità di decide… - venis_77 : RT @Moonlightshad1: @chedisagio @matteorenzi Un milione di firme per il referendum sul fine vita che la Corte ha buttato nella spazzatura p… - JolietJackBlues : RT @ilfattovideo: Fine Vita, il calciatore Lorenzo Pellegrini esaudisce l’ultimo desiderio di Fabio Ridolfi e gli manda saluto. Ecco il vid… -