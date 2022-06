Emma Marrone a Campovolo, è panico: "Portatelo via", costretta a fermare il concerto | Video (Di lunedì 13 giugno 2022) “Ferma! Ferma! Ferma! Ferma! Oh! Oh! Portatelo a prendere aria, scusate! Voi che siete forti cercate di aiutare la sicurezza, grazie ragazzi. Ci siamo? Posso andare ora? Ve la rifaccio meglio, dai!”: Emma Marrone ferma un concerto. Stop totale. I fan prima di tutto e la cantante salentina, nata artisticamente ad Amici, lo sa bene. Per questo motivo interrompe la sua esibizione durante il concerto evento “Una Nessuna Centomila”, che si è tenuto a Campovolo. Si tratta di un grande evento che è stato più volte rimandato a causa della pandemia. Adesso, finalmente, si è svolto. Sul palco, oltre a Emma Marrone, sono salite numerose altre artiste per ribadire di essere tutte contro la violenza di genere e per chiedere uguaglianza fra uomini e donne. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) “Ferma! Ferma! Ferma! Ferma! Oh! Oh!a prendere aria, scusate! Voi che siete forti cercate di aiutare la sicurezza, grazie ragazzi. Ci siamo? Posso andare ora? Ve la rifaccio meglio, dai!”:ferma un. Stop totale. I fan prima di tutto e la cantante salentina, nata artisticamente ad Amici, lo sa bene. Per questo motivo interrompe la sua esibizione durante ilevento “Una Nessuna Centomila”, che si è tenuto a. Si tratta di un grande evento che è stato più volte rimandato a causa della pandemia. Adesso, finalmente, si è svolto. Sul palco, oltre a, sono salite numerose altre artiste per ribadire di essere tutte contro la violenza di genere e per chiedere uguaglianza fra uomini e donne. ...

