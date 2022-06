Elezioni: Mentana riparte con la sua 'maratona', dopo soli 10 giorni di pausa (Di lunedì 13 giugno 2022) ... è durata solo 10 giorni la pausa, prima del nuovo 'speciale' del TG La7 sulla tornata elettorale del 12 giugno. Assente all'appello Dario Fabbri , inseparabile compagno di strada della precedente ... Leggi su affaritaliani (Di lunedì 13 giugno 2022) ... è durata solo 10la, prima del nuovo 'speciale' del TG La7 sulla tornata elettorale del 12 giugno. Assente all'appello Dario Fabbri , inseparabile compagno di strada della precedente ...

Pubblicità

VCountry3 : RT @censore_: Elezioni amministrative! NOVITA': HANNO VINTO TUTTI (come da copione). #mentana farà il suo speciale di 18 ore a dire nulla… - CenturrinoLuigi : RT @francotaratufo2: Disastro #referendum con #Salvini che da i numeri ad cazzum. Centrodestra super spaccato nelle elezioni comunali #Re… - mefisto94_ : RT @J__kcaj: Non è vero che sto vedendo la maratona Mentana in TL per le elezioni a Sesto San Giovanni, deve essere un sogno - TheLastDuivel : RT @J__kcaj: Non è vero che sto vedendo la maratona Mentana in TL per le elezioni a Sesto San Giovanni, deve essere un sogno - J__kcaj : Non è vero che sto vedendo la maratona Mentana in TL per le elezioni a Sesto San Giovanni, deve essere un sogno -