Pubblicità

fede_capellaro : @FrancescoOrdine Franco come lo vedresti un dietrofront da parte di Kessie che chiede al Milan di poter prolungare? Fantascienza? -

Calciomercatonews.com

La reazione dell'estremo difensore non passa inosservata Argomenti trattati Ildi ... Il portiere del PSG ed exè stato infatti insultato da un tifoso all'uscita dal Molineux Stadium ...Quando fu acquistato l'anno scorso dal, che lo aveva poi parcheggiato nel club di appartenenza per sei mesi, molti pensavano che Yacine Adli potesse servire subito. Ora che il giocatore del Bordeaux è pronto per i rossoneri, scatta ... Dietrofront Milan, la scelta di Maldini non piace ai tifosi Il portiere dell'Italia Gigio Donnarumma insultato da alcuni tifosi dopo Inghilterra Italia. La reazione dell'estremo difensore non passa inosservata ...Con lo stallo per Sven Botman, sul quale è tornato in maniera forte il Newcastle anche se il ragazzo vorrebbe andare al Milan, ecco che i rossoneri si stanno iniziando a muovere per la ...