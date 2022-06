De Paul pronto per il ritorno in Serie A: un top club prepara lo scambio con l’Atletico! (Di lunedì 13 giugno 2022) Vista la grande incertezza sul rinnovo contrattuale di Fabiàn Ruiz, il Napoli pensa ad un clamoroso scambio di mercato con una vecchia conoscenza del nostro campionato. A quanto risulta, il centrocampista spagnolo vorrebbe tornare a giocare nella Liga spagnola, dove aveva già brillato ai tempi del Betis e, pertanto, ha rifiutato anche l’ultima proposta di rinnovo, mandando su tutte le furie la dirigenza napoletana, che ha già minacciato di metterlo fuori rosa per la stagione a venire. De Paul Ruiz Napoli Diverse squadre hanno già bussato alla porta dei dirigenti partenopei per il loro talentuoso n° 8, ma, fra tutte, al momento risulta fortemente in vantaggio l’Atletico Madrid. Ragion per cui, come rivelato da Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il club sta lavorando ad un ipotetico scambio con ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 13 giugno 2022) Vista la grande incertezza sul rinnovo contrattuale di Fabiàn Ruiz, il Napoli pensa ad un clamorosodi mercato con una vecchia conoscenza del nostro campionato. A quanto risulta, il centrocampista spagnolo vorrebbe tornare a giocare nella Liga spagnola, dove aveva già brillato ai tempi del Betis e, pertanto, ha rifiutato anche l’ultima proposta di rinnovo, mandando su tutte le furie la dirigenza napoletana, che ha già minacciato di metterlo fuori rosa per la stagione a venire. DeRuiz Napoli Diverse squadre hanno già bussato alla porta dei dirigenti partenopei per il loro talentuoso n° 8, ma, fra tutte, al momento risulta fortemente in vantaggio l’Atletico Madrid. Ragion per cui, come rivelato da Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ilsta lavorando ad un ipoteticocon ...

Pubblicità

fatalthv : se parte qualcosa di elvis o paul anka giuro che il cappio al collo è pronto - ZonaBianconeri : RT @STnews365: Juventus, trovata l'intesa per il ritorno di Paul Pogba. Sembra che ormai si sia raggiunto un accordo economico e tecnico tr… - STnews365 : Juventus, trovata l'intesa per il ritorno di Paul Pogba. Sembra che ormai si sia raggiunto un accordo economico e t… - _martamorini_ : 2.17am, appena finita l'ultima stagione di peaky blinders perché esistono delle priorità nella vita e la sessione c… - lm_vamonos : Quanto amore da Paul Pogba, andò via da noi e aveva già lo spot pronto, disse felice di essere tornato a casa(MU) e… -

Teatro Augusteo, la stagione teatrale 2022/2023 ... musica, grandi interpreti e artisti di eccellenza, pronto a riempire la sua sala per divertire, ... con la regia e le coreografie di Luciano Cannito, liriche di Johnny Mercer, musica di Gene De Paul, ... Pogba, la Juve resta fiduciosa: ha la sua parola TORINO - E adesso che anche il rumor di uno Zinedine Zidane vicino alla panchina del Psg e pronto a dare l'assalto a Paul Pogba , svincolato di lusso dal Manchester United , è sfumato nell'arco di un giorno, non si vedono altri ostacoli all'orizzonte che possano impedire il matrimonio bis ... Agenzia ANSA Juve, non solo Pogba pronto un altro colpo a centrocampo La Juventus vuole rinforzare il centrocampo. Se il nome caldo è quello di Paul Pogba per cui la trattativa sembra ormai essere conclusa si pensa anche ad un altro nome. Come riferito da Tuttosport ... Pogba e Dybala: prosegue anche sui social la vacanza a Miami Sui social la foto dei due ultimi possessori della maglia numero 10 alla Juve: entrambi pronti a cambiare squadra, uno verso il ritorno in bianconero e l'altro verso l'Inter ... ... musica, grandi interpreti e artisti di eccellenza,a riempire la sua sala per divertire, ... con la regia e le coreografie di Luciano Cannito, liriche di Johnny Mercer, musica di Gene De, ...TORINO - E adesso che anche il rumor di uno Zinedine Zidane vicino alla panchina del Psg ea dare l'assalto aPogba , svincolato di lusso dal Manchester United , è sfumato nell'arco di un giorno, non si vedono altri ostacoli all'orizzonte che possano impedire il matrimonio bis ... Giubileo di Platino: St Paul pronto per rito senza la regina - Primopiano La Juventus vuole rinforzare il centrocampo. Se il nome caldo è quello di Paul Pogba per cui la trattativa sembra ormai essere conclusa si pensa anche ad un altro nome. Come riferito da Tuttosport ...Sui social la foto dei due ultimi possessori della maglia numero 10 alla Juve: entrambi pronti a cambiare squadra, uno verso il ritorno in bianconero e l'altro verso l'Inter ...