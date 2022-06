Confindustria va da Putin al Forum di San Pietroburgo

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 13 giugno 2022) “Sì parteciperò”, con queste parole lapidarie Alfredo Gozzi, direttore diRussia, conferma la sua presenza al 25esimoeconomico internazionale di San(Spief), che inizierà domani. Si tratta per il regime di Vladimirdel più importante appuntamento annuale con la comunità economica e finanziaria russa e internazionale. Gozzi interverrà in un panel dal titolo “Gli investitori occidentali in Russia”, in cui si discuterà della necessità di stabilire una cooperazione tra investitori occidentali e Russia in una fase in cui “la situazione sui mercati globali, l’ambiente geopolitico e i media stanno esercitando una forte pressione sulle aziende occidentali che lavorano in Russia”. Insomma, laitaliana andrà a onorarein un incontro in ...