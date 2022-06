Conferenza stampa Raspadori | «Germania più forte ma lo deve dimostrare»

(Di lunedì 13 giugno 2022), l’attaccante dell’Italia parla alla vigilia della sfida di Nations League contro laGiacomoha parlato inalla vigilia di-Italia. GOL CHE MANCA – «Per noi attaccanti il gol è la cosa più importante, viviamo per quello. Sentiamo la responsabilità, ma ci sono momenti in cui non tutto va per il meglio, poi torna alla normalità la situazione. Noi attaccanti dobbiamo lavorare e se certe cose non vengono dobbiamo stare attenti ai dettagli. Tanti di noi non hanno giocato insieme, certe gare portano più conoscienza».– «Si può dire sia piùdi noi, hanno più esperienza. Hanno tante gare in più disputate in campo internazionale. Così io dico che sono ...

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Germania, in programma domani sera alle 20 e 45 a Moenchengladbach. Sarà la quarta partita degli azzurri nel girone di Nations League. Manuel Neuer, portiere della Germania, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Nations League contro l'Italia: 'Abbiamo visto cose buone e cattive della nostra squadra nelle ultime tre partite. Abbiamo la motivazione e la rabbia per...' Giacomo Raspadori, attaccante della nazionale italiana, è intervenuto in occasione della conferenza stampa in vista della partita di domani contro la Germania, valida per la quarta giornata della Nations League.