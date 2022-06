Chi e la sorellastra della favola Una Nessuna Centomila?

(Di lunedì 13 giugno 2022) Le favole, si sa, hanno il lieto fine. Almeno quelle cui ci ha abituato la Disney. Perché le favole originariamente erano piuttosto cruente, streghe che ammazzavano con le loro pozioni magiche, lupi che divoravano nonnine vive, aghi che mandavano in coma inavvertite donzelle. Le favole hanno un lieto fine anche se, questo ce lo ha insegnato Hemingway, uno dei massimi scrittori del Novecento che non a caso a un certo punto ha impugnato un fucile da caccia e l’ha fatta finita, non esiste alcuna storia che, portata sufficientemente per le lunghe, non sortisca un finale tragico. Così succede che sabato scorso è andato in scena, finalmente, dirà qualcuno, dopo oltre due anni di continui rimandare date causa Covid, il megaevento benefico Una, concerto organizzato nell’area di Campovolo, a Reggio Emilia, che vedeva il top di gamma delle ...

Pubblicità

AMICA - La rivista moda donna

... il cui potere gli permette di spostarsi nel tempo , e Vanya , lache in apparenza non ...punto di partenza per sviluppare un prodotto originale in cui raccontare la quotidiana realtà di...Miranda Cosgrove Miranda Cosgrove è Megan Parker, sorella di Drake edi Josh. All'... T., Game Night - Indovinamuore stasera, Golden State, Lucifer, Magnum P. I., The Way You Look ... Samantha Markle: vita, salute e curiosità sulla sorella di Meghan Markle Ivanka Trump, all'anagrafe Ivana Marie, è una donna d'affari ed ex consigliere politico americana. Figlia di Donald Trump e della sua prima moglie, Ivana Zelnícková, nonché ex modella della Repubblica ...