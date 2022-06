Charlene di Monaco sparita, al fianco di Alberto c’è un’altra bionda (Di lunedì 13 giugno 2022) Charlene di Monaco è di nuovo fuori dai giochi. Da quando lo scorso 4 giugno è risultata positiva al Covid è sparita dalle scene. E Alberto si è ritrovato ancora una volta solo, anche se pronto a sostituire la moglie con un’altra donna, bionda pure lei ma dallo stile decisamente diverso, in qualche modo più voluttuoso, rispetto alla sua dolce metà. E per giunta è una vecchia amica della Principessa. Charlene di Monaco sparita di nuovo Charlene di Monaco, dopo aver fatto alcune importanti apparizioni pubbliche insieme ad Alberto e ai figli, Jacques e Gabriella, durante le quali si è molto discusso dell’atteggiamento freddo dimostrato verso il marito, tanto da sembrare non gradire ... Leggi su dilei (Di lunedì 13 giugno 2022)diè di nuovo fuori dai giochi. Da quando lo scorso 4 giugno è risultata positiva al Covid èdalle scene. Esi è ritrovato ancora una volta solo, anche se pronto a sostituire la moglie condonna,pure lei ma dallo stile decisamente diverso, in qualche modo più voluttuoso, rispetto alla sua dolce metà. E per giunta è una vecchia amica della Principessa.didi nuovodi, dopo aver fatto alcune importanti apparizioni pubbliche insieme ade ai figli, Jacques e Gabriella, durante le quali si è molto discusso dell’atteggiamento freddo dimostrato verso il marito, tanto da sembrare non gradire ...

