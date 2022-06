Beautiful | Quinn resta accanto a Zoe | solamente lei

Pubblicità

berta95italy : E' passione tra Carter e Quinn, #twittamibeautiful - TwBeautiful : ANTICIPAZIONI>Vinny appare a Liam, Zoe è decisa a riconquistare Carter, Quinn vuole darle una mano, Baker accusa Th… - infoitcultura : Beautiful Anticipazioni 13 giugno 2022: Quinn è l'unica a restare accanto a Zoe! - berta95italy : Eric sta male?, Quinn in ansia, #twittamibeautiful - ParliamoDiNews : Beautiful, trame Usa: Katie torna, Quinn preoccupata per la salute di Eric #Offertedilavoro #SerieTV #Pensioni… -

Zoe chiede aiuto a, nella Puntata di13 giugno 2022 Il tradimento amoroso è complicato da cancellare, soprattutto nel cuore di un uomo sincero come Carter. E' per questo che Zoe ha ...anticipazioni: nessuno si fida di Zoe Iniziamo con il dire che la bella Zoe ha fatto qualcosa di cui si è pentita poi anche dopo pochissimo tempo, con l'aiuto di, ovvero l'ha sabotata ...Beautiful (The Bold and the Beautiful) è una soap opera statunitense, creata da William J. Bell e Lee Phillip Bell per la CBS, che va in onda dal 23 marzo 1987. In Italia la soap è trasmessa dal 4 giu ...Nelle puntate 13-19 giugno di Beautiful, nasce una fortissima attrazione tra Quinn e Carter, mentre Hope è in ansia per la scomparsa di Liam ...