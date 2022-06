Atletico Madrid su Fabian: il Napoli ha chiesto uno scambio (Di lunedì 13 giugno 2022) Valter De Maggio ha rivelato delle interessanti notizie di calciomercato durante la sua trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo quanto riportato dal conduttore radiofonico, sarebbero arrivate delle indiscrezioni dalla Spagna sul futuro di Fabian Ruiz. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Pare sia arrivata proposta dall’Atletico Madrid per Fabian Ruiz, il Napoli non ha chiuso ma avrebbe chiesto in cambio De Paul che non ha mostrato tutte le sue qualità alla corte di Simeone. Se Fabian dovesse continuare a non accettare il rinnovo e se non dovessero arrivare offerte da altre squadre, l’affare potrebbe andare in porto”. Calciomercato Napoli, De Paul (Getty Images) Calciomercato ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 13 giugno 2022) Valter De Maggio ha rivelato delle interessanti notizie di calciomercato durante la sua trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss. Secondo quanto riportato dal conduttore radiofonico, sarebbero arrivate delle indiscrezioni dalla Spagna sul futuro diRuiz. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Pare sia arrivata proposta dall’perRuiz, ilnon ha chiuso ma avrebbein cambio De Paul che non ha mostrato tutte le sue qualità alla corte di Simeone. Sedovesse continuare a non accettare il rinnovo e se non dovessero arrivare offerte da altre squadre, l’affare potrebbe andare in porto”. Calciomercato, De Paul (Getty Images) Calciomercato ...

