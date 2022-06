WhatsApp | più chiarezza con il nuovo aggiornamento | cosa cambia

Leggi su vesuvius

(Di domenica 12 giugno 2022) Con ilditanto per gli utenti a livello di trasparenza: tutte le info necessarie Non si fermano mai gli aggiornamenti sul servizio di messaggistica istantanea di Meta. Infatti l’applicazione continua ad evolversi con unupdate che fornisce una nuova info agli utenti: tutte le novità in arrivo. L’ultima novità in arrivo sull’applicazione di messaggistica (via WebSource)è pronta a far diventare la sua versione Business un vero e proprio strumento di lavoro. L’applicazione così è pronta a promuovere anche la sua versione Premium, ossia quella a pagamento, che però ancora deve essere presentata. Intanto gli sviluppatori stanno cacciando a cadenza settimanale diversi aggiornamenti. Infatti proprio per evitare che ci si ...