Una. Nessuna. Centomila, fan colto da malore: Emma Marrone interrompe il concerto per aiutare la sicurezza (Di domenica 12 giugno 2022) Ieri sera è andato in scena a Campovolo Una. Nessuna. Centomila, il concerto – evento organizzato per dire no agli abusi di genere. Sul palco si sono esibite le madrine Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Gianna Nannini e Laura Pausini, che hanno duettato con altrettanti artisti. Un evento che da solo non potrà risolvere quella che è ormai diventata una grave piaga sociale, ma che è servito per “fare rumore”, come hanno ripetuto più volte le cantanti anche sui propri canali social nel corso dei preparativi. L’evento – ricordiamo – è stato posticipato di due anni causa Covid. Sono stati oltre Centomila gli spettatori presenti, per un ricavato di due milioni di euro. Soldi che andranno ai centri di sostegno alle donne vittime di violenza. Una serata che ha visto tantissimi big della musica ... Leggi su isaechia (Di domenica 12 giugno 2022) Ieri sera è andato in scena a Campovolo Una., il– evento organizzato per dire no agli abusi di genere. Sul palco si sono esibite le madrine Fiorella Mannoia,, Alessandra Amoroso, Gianna Nannini e Laura Pausini, che hanno duettato con altrettanti artisti. Un evento che da solo non potrà risolvere quella che è ormai diventata una grave piaga sociale, ma che è servito per “fare rumore”, come hanno ripetuto più volte le cantanti anche sui propri canali social nel corso dei preparativi. L’evento – ricordiamo – è stato posticipato di due anni causa Covid. Sono stati oltregli spettatori presenti, per un ricavato di due milioni di euro. Soldi che andranno ai centri di sostegno alle donne vittime di violenza. Una serata che ha visto tantissimi big della musica ...

Pubblicità

AmorosoOF : Una, nessuna, centomila. Campovolo. A domani ??? - Agenzia_Ansa : L'urlo di Campovolo, 'Basta alla violenza di genere'. 'Manifesto' delle 7 artiste del concerto Una. Nessuna. Cent… - IlContiAndrea : “Una, Nessuna, Centomila”, il concerto-evento contro la violenza sulle donne: raccolti 2 milioni per i centri anti-… - fabiolatisbini : Non capisco perché nessuna rete televisiva l’abbia trasmesso in diretta, raccogliendo altri fondi per una causa imp… - kimilfung : RT @Moonlightshad1: Non andare a votare per i referendum non è solo una scelta legittima, un atto politico, è soprattutto una presa di dist… -